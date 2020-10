Wileńszczyzna w obiektywie – Pryciuny, Żytniszki oraz inne okolice Bujwidz

Czy wiecie, że bujwidzkie Żytniszki biorą swą nazwę od pola żytniego, Świętniki nie mają nic wspólnego z panią Świętnicką i należą do Katedry Wileńskiej? Być może słyszeliście o tym, że Żwiniany, Majkuny oraz Pryciuny należały do zakonów rzymsko-katolickich. Jeżeli o tym nie wiecie lub zapomnieliście, to zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko…“ przedstawia kolejny odcinek programu. Tym razem zapraszamy do zwiedzenia Pryciun, Żytniszek, Pilwiszek oraz innych wsi położonych nieopodal Bujwidz.

Program wykonali: Tomasz Bożerocki, Albert Wołk, Piotr Andrzejewski oraz Joanna Bożerodska. Autorem scenariuszu jest Tomasz Bożerocki. Osoby te tworzą zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko” i już mieli okazję przedstawić programy o Bujwidzach, Dowborczykach, Czerwonym Dworze, Balingródku, Niemenczynie, Nowej Wilejce oraz Wileńskim Zwierzyńcu. Jeszcze nie widzieliście poprzednich odcinków? Spokojnie, wszystkie poprzednie odcinki są dostępne na kanale YouTube – „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko”.

Gorąco zapraszam do odwiedzenia i subskrybowania programu na YouTube. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do podwileńskich Ławaryszek.

Partnerami w realizacji projektu są: Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka; zespół Bravvo Band; Gimnazjum J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

Miłego oglądania!