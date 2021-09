Wileńszczyzna w obiektywie – Druskieniki

Nasz niesamowity zespół zaprasza na dalsze poszukiwania śladów marszałka Józefa Piłsudskiego na Litwie! Zabieramy was do Druskienik! Czy wiecie co Druskieniki mają wspólnego z Dubinkami? Otóż z Dubinek prezydent Antanas Smetona lubił obserwować Polskę, tak jak Piłsudski z Druskienik obserwował Litwę! Skąd ta nazwa Druskieniki? Co tam robił Piłsudski i Kraszewski?