Wileńszczyzna w obiektywie – Dowborczycy

Rosjanie na służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej!

Zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko…“ przedstawia Szanownym Widzom kolejny odcinek programu. Tym razem nie zabierzemy was na wycieczkę po Wileńszczyźnie, ale przeniesiemy się w czasie i przestrzeni do Rosji 1917 roku. Zespół w bardzo prowokującej, satyrycznej formie porusza i dzisiaj wciąż aktualną tematykę patriotyzmu.

W czasie I Wojny Światowej w Rosji utworzono Pierwszy Polski Korpus pod dowództwem generała Józefa Dowbór – Muśnickiego. Po rewolucji w 1917 r. w Rosji, część oficerów Rosjan przeszło na służbę do I-go Polskiego Korpusu, chociaż nie byli Polakami. Później wielu z nich walczyło w szeregach Samoobrony Wileńskiej, Lidzkiej, Wołkowyskiej, wstąpili do Wojska Polskiego i służyli niepodległej Polsce. Jednak początkowo ci oficerowie przeżywali rozterkę, próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie – czy jeszcze walczą o Rosję, czy jednak już walczą o Polskę?

Przedstawiamy Widzom, teatralizowany urywek z satyrycznego utworu majora Jana Marcińczyka – żołnierza Pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji. Zapoznamy was z postaciami pułkowników Kobordo, Kawki oraz Kudriawcewa – oficerami Pierwszego Polskiego Korpusu w Rosji pod dowództwem generała Józefa Dowbór-Muśnickiego. Autor w swoim utworze opowiedział o prawdziwych postaciach. Wymienieni oficerowie wybrali służbę w Polskim Korpusie z wyliczenia. Początkowo z trudem oni odnajdywali siebie w nowej rzeczywistości, jednak z czasem stali się wiernymi synami swej nowej Ojczyzny – Polski. Patriotyzm, który początkowo był z wyliczenia, zamienił się w prawdziwą wierność Polsce, wypróbowaną przez służbę w Pierwszym Korpusie, Samoobronie Wileńskiej, Wiłkomirskiej, Lidzkiej oraz Wojsku Polskim.

Program wykonali: Piotr Andrzejewski, Tomasz Bożerocki, Albert Wołk oraz Joanna Bożerodska. Osoby te tworzą zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko” i już mieli okazję przedstawić programy o Czerwonym Dworze, Balingródku, Niemenczynie, Nowej Wilejce oraz Wileńskim Zwierzyńcu, które są dostępne na kanale YouTube – „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko”. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do malowniczych Bujwidz.

Partnerami w realizacji projektu są: Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka; zespół Bravvo Band; Gimnazjum J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

Program mógł powstać dzięki naszym sponsorom:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Marem Matecki oraz firma MATEKO SP.Z.O.O. – Oficjalny partner BLAUPUNKTA w zakresie urządzeń do obróbki powietrza (AHU). MATEKO – firma promująca w Polsce i Europie Środkowej nowoczesną technikę użytkową.

DZIĘKUJEMY IM I ZAPRASZAMY WAS DO WSPARCIA PROGRAMU!

Każdy z was może wesprzeć naszą działalność. Można to zrobić zwracając się do nas osobiście lub za pomocą platformy patreon.com.

Życzymy miłego oglądania!