Wileńszczyzna w obiektywie – Bujwidze

Tadeusz Konwicki w utworze „Bohiń” tak o to opisał Bujwidze: „Zobaczyli kościół śród drzew na wzgórzu okolony murkiem z kamieni polnych, pochyły plac przed kościołem, na którym stały bryczki, powoziki i zwykłe chłopskie wozy, parę kramów z obwarzankami i piernikami, a to wszystko otoczone kilkoma domami, co stanowiło sedno tego zagubionego w borach miasteczka”.

Zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko…“ przedstawia kolejny odcinek programu. Tym razem zapraszamy do zwiedzenia Bujwidz, malowniczej miejscowości na pograniczu litewsko-białoruskim. Otulone lasem, położone nad Wilią Bujwidze są piękną miejscowością o bardzo bogatej historii.

Program wykonali: Tomasz Bożerocki, Albert Wołk, Piotr Andrzejewski oraz Joanna Bożerodska. Autorem scenariuszu jest Tomasz Bożerocki. Osoby te tworzą zespół „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko” i już mieli okazję przedstawić programy o Dowborczykach, Czerwonym Dworze, Balingródku, Niemenczynie, Nowej Wilejce oraz Wileńskim Zwierzyńcu, które są dostępne na kanale YouTube – „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko”.

Gorąco zapraszam do odwiedzenia i subskrybowania programu na YouTube. W kolejnym odcinku zabierzemy Was do zwiedzania bliższych i dalszych okolic Bujwidz.

Partnerami w realizacji projektu są: Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka; zespół Bravvo Band; Gimnazjum J.I. Kraszewskiego w Wilnie.

Program mógł powstać dzięki naszym sponsorom:

1. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

2. Marek Matecki oraz firma MATEKO SP.Z.O.O. – Oficjalny partner BLAUPUNKTA w zakresie urządzeń do obróbki powietrza (AHU). MATEKO – firma promująca w Polsce i Europie Środkowej nowoczesną technikę użytkową.

3. Radio Znad Wilii.

4. Łukasz Kalita

DZIĘKUJEMY IM I TAKŻE WAS ZAPRASZAMY DO WSPARCIA PROGRAMU!

Każdy z was może wesprzeć naszą działalność. Można to zrobić zwracając się do nas osobiście lub za pomocą platformy patreon.com.

Kontakt do nas: t.bozerocki@yahoo.co.uk