Waldemar Szełkowski: Polska ocaliła nie tylko swoją niepodległość

Przy okazji obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej i Bitwy Nadniemeńskiej, które zorganizował wileński oddział ZPL, zapytaliśmy naszych rozmówców, jakie znaczenie ma dziś przypominanie wydarzeń historycznych. „Kiedy Polska zwyciężyła w wojnie z bolszewikami, ocaliła ona nie tylko swoją niepodległość, ale też niepodległość krajów ościennych, w tym krajów bałtyckich. Gdyby tamte bitwy przegrano, Litwa już w 1920-1921 roku byłaby skomunizowana. Nastąpiło to dopiero w 1940 roku i to dwudziestolecie międzywojenne bardzo pomogło kształtowaniu świadomości narodowej, i ogólnie świadomości ludzi, mających własną pracę, własny dom, własną ziemię. Dzięki temu te pokolenia przekazywały swoje wartości kolejnym pokoleniom. Nawet dzisiaj Polacy i Litwini mają inny stosunek do pracy niż Rosjanie” – zauważa Waldemar Szełkowski, historyk, prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”.