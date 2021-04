W domu najlepiej: Iwona Vinckevičienė

„Nad smakiem pracuję bardzo długo i staram się, żeby nie było to po prostu ciasto z kremem, tylko tort, który zachwyci i swoim wyglądem, i smakiem” – podkreśla młoda przedsiębiorczyni, która obecnie łączy pasję kulinarną z wychowaniem dwójki dzieci. Jednocześnie stale się dokształca i planuje w najbliższym czasie rozszerzać swój biznes.



„Wiadomo, że są połączenia smakowe, które do siebie pasują – na przykład ser pleśniowy i gruszka. Ale odzwierciedlić to w słodkich wyrobach – to już pewne wyzwanie. Tu potrzebna jest przede wszystkim kreatywność” – mówi cukiernik. W jej ofercie można na przykład znaleźć macaronsy z nadzieniem z buraczka. Jak przyznaje, klienci nie zawsze są otwarci na tego typu zestawienia, ale „zawsze trzeba mieć w zapasie kilka sztuk, żeby dać spróbować, człowiek mógł poczuć, co to jest i stwierdzić – ale to jest dobre!”.