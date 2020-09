W domu najlepiej: Elżbieta Monkiewicz

“Koronawirus chyba wielu osobom pomieszał w głowie – robią to, na co normalnie nigdy by się nie zdecydowały” - żartuje Elżbieta Monkiewicz, cukiernik, autorka książek kulinarnych, wieloletnia szefowa pisma kucharskiego, która niedawno została właścicielką studia kulinarnego. “To miejsce istnieje już cztery lata, a na piątym roku życia przeszło w moje ręce. Odbywają się tu warsztaty, szkolenia, gościliśmy tutaj światowej sławy cukierników, mamy nadzieję, że będziemy gościć ich nadal, czekamy tylko za złagodzenie obostrzeń” - opowiada Elżbieta. Jak mówi, sama również będzie prowadziła warsztaty, ponieważ bardzo to lubi. To zajęcie porównuje nie do pisania książek kucharskich czy prowadzenia pisma, a do...występów w teatrze. “Człowiek stoi przed audytorium i musi je zaciekawić tak, żeby utrzymać uwagę, żeby ludzie przychodzili. Charyzma jest nawet ważniejsza niż bogate doświadczenie i wiedza” - uważa Elżbieta Monkiewicz.