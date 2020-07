W domu najlepiej: Dario Malinowski

Zapraszamy na kolejny sezon projektu "W domu najlepiej", którego bohaterami są Polacy z Wileńszczyzny realizujący swoje pasje.. "Najważniejsze jest nie dojście do celu, a droga, podczas której jest się sam na sam ze sobą" - mówi Dario Malinowski, dziennikarz Litewskiego Radia, który niedawno wziął udział w ekstremalnym marszu - miał do pokonania 200 kilometrów w dwa dni. To nie jedyny szalony wyczyn Malinowskiego - przed paroma laty zamknął się na kilkanaście godzin w komorze termoklimatycznej w temperaturze minus 50 stopni, a jeszcze wcześniej szokował Wileńszczyznę, pozując do sesji reklamowej... w damskiej bieliźnie. "Chyba taki właśnie jestem - z jednej strony poważny, ale też lubię przyjemności, ekstrawaganckie wybryki" - przyznaje Dario.