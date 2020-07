W domu najlepiej: Daniel Ilkiewicz

"Uważam, że polityk musi być ambitny. Powinien być też uczciwy. Bardzo lubię uczciwych ludzi i wierzę, że gdybyśmy byli zawsze uczciwi, absolutnie we wszystkim łatwiej by było osiągnąć porozumienie - a polityka na dowolnym szczeblu to przede wszystkim dialog" - mówi Daniel Ilkiewicz, członek Litewskiej Młodzieży Liberalnej, jeden z założycieli i członek zarządu ruchu społecznego przeciwko elektrowni atomowej w Ostrowcu, doradca radnej miasta Wilna Eweliny Dobrowolskiej i szef jej sztabu wyborczego oraz starzec (lit. seniūnaitis) Nowej Wilejki. "Polityk musi być wykształcony. Gdybym tak nie uważał, już bym pewnie wystartował w wyborach samorządowych. Chcę jednak zdobyć więcej wiedzy, a to przychodzi z czasem i wraz z chęciami, których mi nie brakuje. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł stanąć przed ludźmi i powiedzieć - zagłosujcie na mnie, bo czegoś chcę, coś mogę i to obiecuję".