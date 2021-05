W domu najlepiej: Agnieszka Nowosławska

Polecam zawsze zacząć od zewnętrznych przejawów urody – linii ciała, linii twarzy, kolorów, które mamy z natury, które z wiekiem nie zmieniają się. Na tej bazie kompletowane są zestawy, ubrania pasujące do konkretnej osoby. „Styl życia, wartości też odgrywają nie drugorzędną rolę. Znaczenie mają też charakter, osobowość, to, co człowiek lubi. Na przykład niektórym kobietom figura pozwala na noszenie krótkich spódnic, ale człowiek tego nie lubi. Ostatnie słowo należy zawsze do klientki“ – podkreśla Agnieszka.