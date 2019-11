Pochówek powstańców – co dla nas znaczy? Waldemar Szełkowski

vdu

„Kiedy obserwuję młodzież, widzę, że często jest zafascynowana Rosją. Kraj duży, a co duże, zawsze imponuje. Poprzez zainteresowanie rosyjską kulturą masową przychodzi też fascynacja liderem – nieraz słyszałem, że Putin to siła. Kiedy jednak przerabiamy tematy zrywów powstańczych, zaczynają patrzeć trochę inaczej. Tu widać, że Rosja to nie tylko kraj, który może imponować pod wieloma względami, ale kraj, który nieraz wykazał się agresją” – wskazuje Szełkowski.

„Sposób tłumienia powstania, sposoby działania Murawjowa-Wieszatiela, niejednego zastanawiają i patrzą odtąd na Rosję bardziej krytycznie. A w historii trzeba patrzeć krytycznie – nie tylko na sąsiedni kraj, czasem też na własne państwo, na własną historię – żeby lepiej ją zrozumieć i nie popełniać błędów” – podkreśla historyk.