Wileńszczyzna w obiektywie – Rukojnie

„O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko…” rozpoczyna nowy sezon i oddajemy pod sąd widzów pierwszy odcinek, w którym opowiemy historię podwileńskich Rukojń a nawet zahaczymy o domek Lirnika Wileńskiego. Władysław Syrokomla, Szymon Konarski, Św. Michał, Św.Wojciech, Św. Jan Chrzciciel i oczywiście Francuzi, a jakże bez nich ich też nie może zabraknąć. To wszystko w tym jednym odcinku. Chyba pierwszym, kto przynajmniej częściowo opisał Rukojnie był Władysław Syrokomla, właściwie Ludwik Kondratowicz. Otóż Syrokomla wędrując z Niemieża do Rukojń naliczył aż 19 karczm, ciekawe czy do wszystkich wstępował... My oczywiście nie mieliśmy czasu wstąpić do żadnej z karczm (a szkoda), ale co zobaczyliśmy to dla was prezentujemy.