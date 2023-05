Życzenia Hospicjum z okazji jubileuszu 700-lecia Wilna oraz Dnia Europy

„700 lat temu powstało Wilno. Właśnie w ramach obchodów tego wyjątkowego wydarzenia, tej rocznicy Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki wpisuje się w te obchody. Wilno – to miasto przyszłości. Wilno – to miasto nadziei. Wilno – to miasto naszej jedności. Jesteśmy właśnie w tych wyjątkowych obchodach razem, jako wspólnota Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki” – mówi założycieka i dyrektor hospicjum s. Michaela Rak.