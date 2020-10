Zwycięzcy Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020” w rejonie wileńskim

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w tegorocznych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Kresy” w rejonie wileńskim. 27 października komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców XXIX Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2020” w rejonie wileńskim. Miał on nietypową formę, gdyż odbywał się on-line. Do rejonowych eliminacji przystąpiło 79 uczniów z polskich szkół rejonu wileńskiego. Zamiast stawać na scenie, uczestnicy musieli stanąć przed kamerą, ponieważ warunkiem zgłoszenia do konkursu było nagranie dwóch wierszy i przesłanie ich na adres mailowy.