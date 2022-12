Związek zawodowy kierowców domaga się zapłaty za dni strajku – wciąż nie ma kompromisu

„Spółka złożyła we wtorek kompromisową propozycję związkowi w sprawie warunków zakończenia strajku, ale nie otrzymała jeszcze odpowiedzi” – powiedziała Giedrė Buivydaitė, szefowa komunikacji i marketingu spółki.

Podkreśliła, że ​​nie może dokładniej odnieść się do tej propozycji, ponieważ nie ma jeszcze odpowiedzi związku zawodowego.

Spółka wcześniej zaoferowała zapłacenie rocznego podatku pracodawcy z góry – prawie 54 tysiące EUR, ale ta alternatywa została odrzucona.

„Wszystkie punkty dotyczące umowy zbiorowej zostały uzgodnione w zeszłym tygodniu, a ostateczny dokument został przekazany do uzgodnienia w poniedziałek. Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych komentarzy do całego dokumentu, a przez ostatnie dwa brak żadnej reakcji” – powiedziała G. Buivydaitė.

„Mamy nadzieję, że ich (związku zawodowego – przyp. red.) przedstawiciele przyjdą uzgodnić ostateczny tekst i ustosunkują się do przedstawionej im propozycji, aby strajk wreszcie się zakończył” – dodała.

Kolejna runda negocjacji planowana jest na czwartek rano.