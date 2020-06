Zułów. Obiekt dumy narodowej, czy wręcz przeciwnie?

Zułów w końcu ma swego przedstawiciela w Sejmie – Zbigniew Jedziński z AWPL-ZCHR, który kandował z okręgu święciańskiego. Niestety poseł Jedziński nie poczuwa się do odpowiedzialności. Na pytanie zw.lt, na kim spoczywa odpowiedzialność za Zułów powiedział: ,,Odpowiedź jednoznaczna. Za Zułów odpowiada i gospodarzem tego terenu jest prezes ZPL na Litwie Michał Mackiewicz. Moim zdaniem, bez jego pozwolenia nawet nikt nie ma prawa tam wchodzić”. – Ale pan kandydował z tego okręgu. – Tak, ale za to odpowiada ZPL na Litwie.

Prezes ZPL Michał Mackiewicz w rozmowie z zw.lt był lakoniczny: ,,Pojedźcie i pokoście. Wy już tam jeździli porządkować, pojedźcie jeszcze raz. A to jeden raz dla propagandy pojechaliście, a dalej? Ja już tam 20 lat koszę. Będziemy robić jakąś imprezę, pojadę i pokoszę”.

W takim razie co z Zułowem i jak wygląda dbanie o pamięć? Na straży stoi młodzież. Edward Worszyński, prezes młodzieżowego koła ZPL Podbrodzia i okolic reaguje na każdy sygnał. ,,Ostatnio gdy był rajd samochodowy, to myśmy z p. Anną Łastowską, prezes Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL uporządkowaliśmy teren. Teren porządkujemy własnymi siłami, własnym sprzętem, który posiadamy. Jeżeli do nas – do ZPL rej. święciańskiego idą takie sygnały, wtedy zabieramy się roboty. Możemy rozliczać tylko na własne siły” – mówi E. Worszyński. I właśnie zapewnia, że za chwilę się skontaktuje z p. Anną, młodzieżą i w najbliższym możliwym terminie uporządkuje teren.

,,Będziemy reagowali na każdy sygnał. Niesiemy odpowiedzialność, to są nasze tereny. To miejsce łączące nie tylko Polaków, ale różne narodowości i pokolenia, to jest miejsce święte dla nas i to jest sprawa honoru, żebyśmy o to zadbali” – dodaje E. Worszyński, prezes młodzieżowego koła Podbrodzia i okolic.

Dzisiaj właśnie tak wygląda Zułów – miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego. Czy należy do obiektów polskiej dumy narodowej, czy wręcz przeciwnie?