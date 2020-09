ZPL Wilno zaprasza na obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej i Nadniemeńskiej

Przed miesiącem Polacy na całym świecie obchodzili 100. rocznicę Cudu nad Wisłą. Bitwa Warszawska uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę i Litwę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Z kolei Bitwa nad Niemnem, stoczona w dniach 20–26 września 1920 r., była drugim zasadniczym sukcesem militarnym Wojska Polskiego w kontrofensywie przeciw Armii Czerwonej po Bitwie Warszawskiej. Tym zatem wydarzeniem ZPL WILNO planuje upamiętnić dwie najważniejsze batalie polskiego oręża, które sprawiły, iż nasze kraje przez kolejne dwadzieścia lat mogły cieszyć się niepodległością i budowaniem swojej państwowości.

Koncert został zaplanowany w taki sposób, aby każdy ze słuchaczy znalazł coś dla siebie. Na koncercie zostaną zaprezentowane różne style muzyczne folk, pop i rock. Wystąpią zespół „Folk Vibes”, Katarzyna i Deivydas Zvonkus oraz gość specjalny z Polski Bartas Szymoniak. Całą uroczystość uwieńczy show laserowe w postaci projecji multimedjalnej „DROGA DO WOLNOŚCI” w wykonaniu studia laserowego „Visual Sensation Laser Shows & Technologies” z Polski.

Folk Vibes wykonuje pieśni ludowe z Polski, Litwy oraz Wileńszczyzny w elektronicznej aranżacji. Zespół powstał z potrzeby zachowania tradycji folkloru ojczystego oraz z nadzieją kultywowania kultury ludowej wśród młodzieży. Folk Vibes tworzą byli artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”, a także Ignas Juzokas – kompozytor, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, autor aranżacji, Justė Sakalytė – saksofonistka, wokalistka, wykładowczyni na Wydziale Jazzu Akademii Muzycznej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Valerijus Kračius – akordeonista, aktywny uczestnik różnych projektów, absolwent Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru.

Katarzyna Zvonkuvienė – utalentowana Polka z Litwy jest znaną piosenkarką na litewskiej scenie muzycznej. Dzięki swojej serdeczności, otwartości i talentom artystycznym zdobyła miłość litewskiej publiczności. Brała udział w wielu projektach telewizyjnych, jak na przykład, wystąpiła jako jury w projekcie „Głos Litwy”, dowodziła chórem Kasztanowym w projekcie telewizyjnym „Bitwa Chórów”, zwyciężyła w litewskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. Katarzyna wystąpi w duecie ze swoim mężem, znanym litewskim kompozytorem oraz producentem muzycznym Deivydasem Zvonkusem.

Bartas Szymoniak jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatem „Idola” oraz – w latach 2008-2015 – frontmanem zespołu Sztywny Pal Azji. To artysta tworzący własny styl muzyczny – beatrock, łączący elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów, muzyk tworzy dźwięki sam, na żywo, własnym aparatem mowy (naśladując takie instrumenty jak m.in. bas, perkusja i trąbki), a następnie zapętla je na tzw. looper. Bartasowi towarzyszy jedynie multiinstrumentalista – Michał Parzymięso. W 2017 r. wydawnictwo S.P. Records wydało płytę „Alarm”, na której artysta stworzył ilustrację muzyczną do słów Antoniego Słonimskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Gajcego. Ze względu na patriotyczny wydźwięk album został nominowany do nagrody „Strażnika historii”. W 2020 r. ukaże się nowa płyta Bartasa, będący kontynuacją „Alarmu” album „Wojownik z miłości”. Tym razem oprócz autorskich tekstów artysty usłyszymy także innowatorskie interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana. Singiel z tej płyty jest obecnie najwyżej notowaną nowością listy przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Twórczość Bartasa Szymoniaka to niezwykłe połączenie nowoczesnych, nowatorskich wręcz aranżacji, z patriotycznym przekazem o niepodległościowym charakterze. Jego muzyka przyciąga zarówno młodych, jak i dojrzałych odbiorców, zmuszając ich do refleksji, często przewartościowania swojego stosunku do ojczyzny, skutkującego rozbudzeniem poczucia dumy narodowej.

Visual Sensation Laser Shows & Technologies to najbardziej utytułowana firma z branży laserowej w Polsce, na swoim koncie ma już 9 międzynarodowych nagród, jako jedyna polska firma 12 listopada 2018 roku podczas prestiżowej gali Ilda Awards w Montrealu w Kanadzie, zdobyła 3 statuetki, czego nigdy wcześniej nie dokonała żadna firma z kraju. Sukces ten został powtórzony 10 listopada 2019 roku w Orlando w USA.

Wstęp na uroczystość wolny. Ze względu na wymagania epidemiologiczne przed wejściem będzie prowadzona rejestracja uczestników. Organizatorzy proszą o zabranie maseczek na twarz. 20 września 2020 r., godz. 17.00 Klasztor Franciszkański (ul. Trocka 1, Wilno) wejście na dziedziniec klasztoru z ul. Kėdainių.

Projekt dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie.