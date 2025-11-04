„Zoo Patrulis” – nowa inicjatywa na rzecz dobrostanu zwierząt w rejonie wileńskim

Jak mówi dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Vytautas Vansavičius, zespół „Zoo Patrulis” działa już od kilku miesięcy, organizując programy znakowania zwierząt, sterylizacji i kastracji, współpracując z partnerami społecznymi oraz prowadząc działalność edukacyjną.

„Naszym celem jest, aby żadne zwierzę nie pozostało bez pomocy, a mieszkańcy zawsze wiedzieli, gdzie się zwrócić. Zoo Patrulis to nie tylko reakcja na problemy, ale także system pomocy, który wzmacnia odpowiedzialność, humanitarność i wspólnotowość. Chcemy, aby rejon wileński był miejscem, w którym opieka nad zwierzętami jest czymś oczywistym” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

„Zoo Patrulis” odpowiada za reagowanie w różnych sytuacjach – od przypadków znęcania się nad zwierzętami i zaniedbań, po przypadki bezdomnych lub rannych zwierząt. Jednak zespół nie ogranicza się tylko do reagowania na zgłoszenia – jednym z najważniejszych aspektów jego działalności jest edukacja mieszkańców. Zespół dąży do podnoszenia świadomości społecznej, promowania odpowiedzialnego posiadania zwierząt, zaznajamiania z zachowaniem zwierząt, opieką nad nimi oraz ich prawami.

W ramach swoich działań zespół organizuje bezpłatne akcje znakowania zwierząt, sterylizacji i kastracji, programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, kampanie informacyjne i inne.

W tym roku w rejonie wileńskim po raz pierwszy odbył się Festiwal Miłośników Zwierząt „Zoo Fiesta”, którego organizacji przyczynił się „Zoo Patrulis”. Pomysł organizacji wydarzenia narodził się od mera rejonu wileńskiego, Roberta Duchniewicza, wraz z kotem-gminnym Mero. Było to wydarzenie, w którym wszyscy – zarówno ludzie, jak i ich zwierzęta – czuli się ważni.

Po rozpoczęciu działalności zespołu zauważono, że najczęściej mieszkańcy zgłaszają przypadki bezdomnych kotów – te zwierzęta często znajdują schronienie na podwórkach ludzi, którzy szukają sposobów, by im pomóc. Jednym z głównych problemów w rejonie wileńskim są bezdomne i niezaznaczone zwierzęta oraz niewłaściwe warunki ich trzymania. Największym wyzwaniem pozostaje jednak brak wiedzy wśród mieszkańców na temat odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, ich trzymania i praw.

Obecnie zespół „Zoo Patrulis” ściśle współpracuje z UAB „Nuaras”, VšĮ „SOS Gyvūnai”, siecią weterynaryjną „8 drambliai”, VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos”, Państwową Służbą Weterynaryjną i Litewskim Związkiem Kynologicznym.

Wśród najbliższych planów zespołu jest zainstalowanie karmników dla bezdomnych zwierząt, stworzenie miejsca kwarantanny do tymczasowego schronienia (przez cały rok), utworzenie cmentarza dla zwierząt oraz zorganizowanie konferencji i publicznej dyskusji na temat kwestii dobrostanu zwierząt w rejonie wileńskim.

Mieszkańcy, którzy zauważą problemy związane ze zwierzętami, są zachęcani do kontaktu ze swoją gminą, która współpracuje z „Zoo Patrulis”. Można również bezpośrednio skontaktować się za pomocą e-maila: [email protected] lub skontaktować się z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Gminy Rejonu Wileńskiego:

Vaidotas Glodenis – tel. nr +370 656 46277, e-mail: [email protected]

Dodatkowe informacje udziela pracownik Wydziału Porządku Publicznego, e-mail: [email protected].

Działalność „Zoo Patrulis” można również śledzić na stronie zespołu w serwisie społecznościowym „Facebook”, klikając tutaj.

Tylko wspólnymi siłami możemy zapewnić, by zwierzęta żyły bezpiecznie, a nasze otoczenie stało się jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich form życia.