Znamy się ze słyszenia: Karol Starnawski i Tomasz Grzywaczewski o filmie „Cienie imperium”

„Cienie Imperium” to reżyserski debiut Karola Starnawskiego z 2018 roku. Inspiracją dla dokumentu była książka Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń”, której autor – wraz z Dawidem Wildsteinem – odpowiada za scenariusz filmu. Na rubieżach dawnego Imperium Rosyjskiego trwają konflikty, o których zapomniała już światowa opinia publiczna. Ludzie zamieszkujący te rejony pragną tylko jednego: spokojnego życia. W tym sensie historie Aleksieja z Górskiego Karabachu, ukraińskiego żołnierza Tymura zmuszonego do opuszczenia okupowanego Krymu, oraz Litwina Aleksandra, który trafił do Gruzji na pograniczu separatystycznej Abchazji są podobne, mimo że ich ojczyzny oddalone są od siebie o wiele kilometrów. Górski Karabach, Ukraina oraz Gruzja to kolejne areny agresywnej polityki Rosji. To film o nadziei i próbach niepoddawania się, chociaż jest się tylko małym trybikiem w epicentrum politycznych i historycznych wydarzeń.

Projekcja filmu odbędzie się piątek (18 października) o godz. 17:30 w kinie „Pasaka” (Wilno). Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu.