Zmiany w organizacji ruchu przy ulicy J. Basanavičiaus z powodu prac archeologicznych

Rozpoczęła się rekonstrukcja ulicy J. Basanavičiusa, która obejmuje wymianę nawierzchni oraz instalację nowej sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na historyczne znaczenie tej części Wilna prowadzone są również prace archeologiczne. W trakcie badań odkryto pozostałości wcześniejszych zabudowań, które wymagają dokładniejszego zbadania. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac archeologicznych, zmienia się organizacja ruchu.

fot. Saulius Žiūra

Od 21 sierpnia do wstępnie zaplanowanego połowy września na odcinku ulicy J. Basanavičiaus między ulicą Mindaugo a Pylimo będzie dozwolony ruch tylko dla mieszkańców, firm i instytucji znajdujących się przy ulicy oraz transportu serwisowego.

Na odcinku od ulicy Mindaugo do ulicy Vingrių ruch będzie jednokierunkowy, a odcinek między ulicami Vingrių a Pylimo stanie się tymczasową ślepą ulicą, co oznacza, że nie będzie można wyjechać na ulice Pylimo ani Trakų.

W celu zapewnienia dostępu do budynków na odcinku między ulicami Vingrių a Pylimo ruch pojazdów będzie dwukierunkowy.

W związku z dodatkowymi, ale niezbędnymi, ograniczeniami ruchu zmieniają się także trasy linii trolejbusów nr 6 i 12 w kierunku Żyrmun. W tym kierunku trolejbusy będą kursować przez ulice V. Kudirkos i Pamėnkalnio, następnie skręcą w ulicę Jogailos i kontynuować trasę zgodnie z rozkładem.

Z powodu zmiany trasy, trolejbusy tych linii nie będą zatrzymywać się na przystankach Algirdo, Trakų i Reformatų, ale dodatkowo zatrzymają się na przystankach M. K. Čiurlionio oraz Pamėnkalnio.

Trolejbusy linii nr 6 i 12 kursujące w kierunku Ponar, jak podano wcześniej, nadal będą jeździć objazdem przez ulice Pamėnkalnio, Tauro i Mindaugo.

