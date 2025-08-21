Zmiany w organizacji ruchu przy ulicy J. Basanavičiaus z powodu prac archeologicznych

Od 21 sierpnia do wstępnie zaplanowanego połowy września na odcinku ulicy J. Basanavičiaus między ulicą Mindaugo a Pylimo będzie dozwolony ruch tylko dla mieszkańców, firm i instytucji znajdujących się przy ulicy oraz transportu serwisowego.

Na odcinku od ulicy Mindaugo do ulicy Vingrių ruch będzie jednokierunkowy, a odcinek między ulicami Vingrių a Pylimo stanie się tymczasową ślepą ulicą, co oznacza, że nie będzie można wyjechać na ulice Pylimo ani Trakų.

W celu zapewnienia dostępu do budynków na odcinku między ulicami Vingrių a Pylimo ruch pojazdów będzie dwukierunkowy.

W związku z dodatkowymi, ale niezbędnymi, ograniczeniami ruchu zmieniają się także trasy linii trolejbusów nr 6 i 12 w kierunku Żyrmun. W tym kierunku trolejbusy będą kursować przez ulice V. Kudirkos i Pamėnkalnio, następnie skręcą w ulicę Jogailos i kontynuować trasę zgodnie z rozkładem.

Z powodu zmiany trasy, trolejbusy tych linii nie będą zatrzymywać się na przystankach Algirdo, Trakų i Reformatų, ale dodatkowo zatrzymają się na przystankach M. K. Čiurlionio oraz Pamėnkalnio.

Trolejbusy linii nr 6 i 12 kursujące w kierunku Ponar, jak podano wcześniej, nadal będą jeździć objazdem przez ulice Pamėnkalnio, Tauro i Mindaugo.