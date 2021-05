Zmarła Halina Bowszewicz – wileńska kuchmistrzyni

Halina Bowszewicz jest znana jako litewska królowa barbecue. Jest laureatką wielu konkursów kulinarnych oraz właścicielką BBQ Mom’s Studio.

„Dzisiaj odeszła p. Halina… słów brakuje i trudno ułożyć myśli. Każdy, kto choć raz miał do czynienia z Panią Haliną potwierdzi, że była to jedna z najbardziej pozytywnych, pełnych życia i uroczych osób no i zrozumie jak duża to utrata nie tylko dla jej rodziny, ale też całego otoczenia. Niestety, ale walka z COVID’em nie dla wszystkich kończy się wygraną. I choć p. Halina dzielnie walczyła przez kilka tygodni, to dzisiaj dołączyła do swojej mamy, której także nie udało się pokonać tej przez niektórych tak naiwnie nazywanej „zwykłej grypy”.”

„Dzisiaj dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Odeszła Halina Bowszewicz. Wspaniały człowiek i przyjaciel z BBQ. Halino będzie mi Ciebie brakować.”

„Odeszła wspaniała kobieta… Pani Halinka. I nie wiem, co mam napisać. Pod respiratorem spędziła kilka tygodni. Miałam cichą nadzieję, że covid jej nie zabierze. Że będzie z nami, że jeszcze nauczę się robić taaaaakie prawdziwe burgery, że zamówię pyszne mini burgerki na urodziny i Bru…I szlak mnie trafia, jak sobie myślę o tych, co się wybierają na koronaparty na Šeimos maršas, bo co chcą udowodnić? Ze covid to ściema? (Pani Halina jest kolejną osobą, którą zżarł covid i którą znałam. Pewnie „obrońcy życia i praw człowieka” w swoim otoczeniu tego nie doświadczyły). Że rząd nas chce zachipować i mieć nad nami kontrolę? Przecież już ma! Antyszczepionkowcu pamiętaj, ze na każdym słupie jest kamera i monitoring, a w kieszeni masz smartfona i można Cię też wyśledzić! Ludzie, weźcie się ogarnijcie…”

– Piszą na stronie Facebook’u przyjaciele i bliscy Haliny Bowszewicz.