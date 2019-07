Zlot AWPL-ZChR: Jesteście gospodarzami tej ziemi

vdu

Przewodniczący partii Waldemar Tomaszewski w swoim przemówieniu podkreślił, że zlot jest jednocześnie wielką imprezą powyborczą po trudnej, bo w tym roku potrójnej, batalii wyborczej. Zdaniem polityka, AWPL-ZChR w wyborach odniosła sukces.

Waldemar Tomaszewski/Fot. Joanna Bożerodska

„W Okręgu Wileńskim wprowadziliśmy do rad samorządów 53 osoby – najwięcej ze wszystkich partii, co jest wielką przewagą. A powiat wileński to największy powiat na Litwie – tu mieszka co trzeci obywatel naszego kraju, 850 tys. mieszkańców, i tu – co bardzo ważne – wytwarzane jest 42 proc. PKB. To zaszczytne pierwsze miejsce nas zobowiązuje” – mówił Tomaszewski, podkreślając, że miejsca w radach i stanowiska rządzące w samorządach są tylko narzędziem do realizacji programu i „pomagania ludziom”.

Fot. Joanna Bożerodska

„Nasza drużyna była wielonarodowościowa, wielokulturowa – taka właśnie jest nasza ojczyzna Wileńszczyzna” – podkreślił Tomaszewski, dziękując członkom i sympatykom partii po litewsku, rosyjsku i białorusku.

Do zebranych zwrócił się także doradca Waldemara Tomaszewskiego Bogusław Rogalski. „Marcowe wybory samorządowe podkreśliły, że jesteście gospodarzami tej ziemi. Kolejne wybory i wasz przedstawiciel Waldemar Tomaszewski udowodnił, że zasługuje na miano prezydenta Wileńszczyzny. Pokonał bezkonkurencyjnie wszystkich. To bardzo ważne wydarzenia, bo pomimo kłód rzucanych pod nogi dotrwaliście i zjednoczeni pokazaliście swoją wielką, wielką siłę” – zaznaczył Rogalski.

Janusz Skolimowski i Bogusław Rogalski/Fot. Joanna Bożerodska

Listy gratulacyjne i pozdrowienia do uczestników zlotu przysłali prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Senatu Maria Koc, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Na święto przybyli były ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski, przedstawiciele różnych gmin Polski.

Zagroda gminy Suderwa/Fot. Joanna Bożerodska

W ciągu dwóch dni zlotu rodzinnego jego uczestnicy wezmą udział między innymi w sztafetach sportowych, konkursie wiedzy o Wileńszczyźnie. Zostanie także wyłoniona najładniejsza zagroda.