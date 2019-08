Zło dobrem zwyciężaj: Relikwie bł. Matulewicza w Wojdatach

vdu

Relikwie przedstawiły siostry Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (eucharystki) Nijola i Inga. Jest to zakon, założony przez bł. Matulewicza w 1923 r., gdy pełnił funkcję biskupa wileńskiego. W 1918 r. założył też zakon Sióstr Ubogich od Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Przedstawione relikwie są pierwszego – najwyższego stopnia. Jest to cząstka krwi błogosławionego. „Gdy człowiek przychodzi na świat, a później zostaje ochrzczony, jego ciało jest namaszczone i święte, staje się świątynią Ducha Świętego. Taka cząstka Matulewicza, wnoszona po śmierci do Kościoła, przypomina nam, że jest on bardzo blisko nas, że możemy za jego wstawiennictwem wiele prosić” – mówiły siostry eucharystki Inga i Nijola przed adoracją relikwii.

„W trakcie codziennej modlitwy pamiętajmy o bł. Matulewiczu. Jest to nasz święty, którego hasło „Zło dobrem zwyciężaj” może bardzo nam pomóc w życiu” – powiedział w trakcie homilii proboszcz parafii ks. Jerzy Witkowski.

„Bardzo mało wiemy o bł. Matulewiczu. W Polsce znają go bardziej, jego kult jest większy. Jego motto było, jak pisał: „We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą chwałę Bożą, we wszystko wnosić Ducha Bożego, wszystko przypajać Duchem Bożym. Bóg i jego chwała niech się staną ośrodkiem całego mojego życia, wokół którego mają się obracać wszystkie moje myśli, uczucia, pragnienia i czyny” – dodały siostry eucharystki.”W naszych czasach jest dużo trudności, jak było również w czasach, gdy żył Matulewicz, ale żyjemy lepiej – nie ma wojny, nikt nas nie wywozi na Syberię, nie jesteśmy głodni. Ale ludzie często stwierdzają, że nie widzą sensu życia. Matulewicz jest w takich sytuacjach taką drogą przewodnią – już jako dziecko dotknęły go trudności, ludzka niesprawiedliwość. Jednak on bardzo pokochał Matkę Bożą, bo wiedział, że najkrótsza droga do Jezusa wiedzie przez Maryję. Często chcemy być wspaniali, wiele mieć. Matulewicz wybrał inną drogę – służenia kościołowi. Nazywał on siebie patriotą Kościoła” – mówiły siostry zakonne.

Fot. Ewelina Knutowicz

Każdego roku w Mariampolu, gdzie urodził się i żył Matulewicz, odbywają się odpusty. „Pewnego roku odbyło się uzdrowienie pewnej głuchoniemej dziewczynki. Nikt nie mógł jej pomóc, ale rodzice przywieźli ją na odpust w Mariampolu. W trakcie obrzędów dziewczynka została uzdrowiona – zaczęła słyszeć i mówić” – opowiedziała jedna z sióstr eucharystek.

Bł. biskup Jerzy Matulewicz (lit. Jurgis Matulaitis) urodził się 1871 r. w biednej rolniczej rodzinie. W wieku trzech lat umiera jego tata, mając 10 lat zostaje bez matki. Przez całe życie cierpiał na nieuleczalną chorobę – gruźlicę kości. Od 1918 do 1925 r. był biskupem wileńskim. Zmarł w 1927 r. Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1987 r. Jest uważany za jednego z patronów Litwy.