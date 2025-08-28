Zielone światło dla stadionu w Wilnie: dłuższa dzierżawa gruntu i zwolnienie z opłat

Decyzją radnych prawie 23-hektarowa działka przy centrum handlowo-rozrywkowym „Akropolis” zostanie wydzierżawiona spółce „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas” do października 2046 r. Wartość działki określono na 15,3 mln euro. Jednocześnie koncesjonariusz został zwolniony z czynszu dzierżawnego wstecz – od 7 kwietnia bieżącego roku – aż do końca umowy. Według samorządu łączna wartość ulgi wyniesie około 1,2 mln euro.

Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasła na początku kwietnia, a w czerwcu na placu budowy wznowiono prace.

W trakcie obrad część opozycji skrytykowała zwolnienie z opłaty. Radny frakcji „Laisvė ir teisingumas” Vydūnas Sadauskas nazwał decyzję „egzotyczną”, wskazując, że ulga przyznana retroaktywnie miała – zgodnie z zapisami koncesji – obowiązywać przy faktycznie toczących się robotach budowlanych.

„Dobrze wiemy, że wówczas nic tam się nie działo, więc warunek zastosowania ulgi nie został spełniony” – mówił Sadauskas.

Z kolei przewodniczący frakcji socjaldemokratów w Radzie Wilna Povilas Pinelis ocenił, że rozwiązanie „potencjalnie obniży koszty przyszłej eksploatacji stadionu”.

„Stadion w Wilnie jest potrzebny, decyzje zapadły, a próby zatrzymywania projektu są niekonstruktywne” – stwierdził.

Mer Wilna Valdas Benkunskas przypomniał, że zarówno wydzierżawienie gruntu na czas budowy i zarządzania obiektem, jak i zwolnienie z czynszu, przewidziano w obowiązującej umowie koncesyjnej.

Kontekst inwestycji

Pod koniec czerwca deweloper „Hanner” zakończył negocjacje z funduszem „BaltCap” w sprawie przejęcia projektu i zawarł umowy wykonawcze:

z „Naresta” – na 70 mln euro (budowa głównego stadionu, dwóch boisk treningowych oraz magistralnych sieci inżynieryjnych),

z „Kalvasta statyba” – na 47,5 mln euro (pozostałe obiekty, w tym arena).

W sierpniu ubiegłego roku Rada Wilna zatwierdziła zmiany w koncesji, modyfikujące podział ryzyk. W efekcie łączny koszt dla miasta i państwa ma wynieść ok. 155,1 mln euro. Koncesję na 25 lat miasto oraz Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu podpisały ze spółką „Vilniaus daugiafunkcinis kompleksas” w październiku 2021 r.