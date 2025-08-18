Zielna w Turgielach – święto modlitwy, tradycji i wspólnoty

Kościół Wniebowzięcia NMP wypełnił się zapachem kwiatów i ziół. Wierni przynieśli do poświęcenia barwne bukiety z żyta, mięty, nagietków i rumianku oraz koszyki z owocami i warzywami – jabłkami, gruszkami czy marchewką. Podczas uroczystej Mszy Świętej, koncelebrowanej przez proboszcza parafii ks. Mariana Apryszko oraz ks. Andrzeja Bogdziewicza z Wilna, duchowni podkreślali znaczenie tego święta.

– Przynosimy dziś nasze bukiety – owoce pracy rąk i dar Bożej ziemi – aby przez wstawiennictwo Matki Najświętszej stały się dla nas źródłem błogosławieństwa w domach i na polach – mówił proboszcz.

Po nabożeństwie odbyła się procesja wokół świątyni, a następnie świętowanie przeniosło się na stadion Gimnazjum im. P. K. Brzostowskiego, gdzie czekała scena, muzyka i zapach regionalnych potraw.

– Zielna to nasze korzenie i gałęzie: korzenie, które łączą nas z przodkami, i gałęzie, które sięgają w przyszłość poprzez wspólnotę, modlitwę i pieśń – mówił dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Grzegorz Jurgo, podkreślając duchowy i wspólnotowy wymiar święta.

Starosta gminy Edward Tyszkiewicz przypomniał, że Zielna to także dzielenie się radością i darami serca. Symbolicznie przekazał zgromadzonym chleb – znak jedności i przyjaźni.

Na scenie wystąpiły zespoły folklorystyczne i muzyczne, które nadały uroczystości barwny i radosny charakter. „Turgelianka” zaprezentowała dożynkowy obrazek, „Znad Mereczanki” porwał widzów tańcami i kolorową choreografią, a kapela „Noragas” wprowadziła w rytm wiejskiego święta. Z Polski przyjechał zespół „Bartnicky”, który połączył tradycję z nowoczesnością, a kulminacją dnia był koncert zespołu „Stars Band”.

Świętowaniu towarzyszył również kiermasz kulinarny – bliny, pączki i szaszłyki przygotowane przez miejscowe gospodynie kusiły zapachem i smakiem.

Tegoroczna Zielna w Turgielach stała się nie tylko okazją do modlitwy i podziękowania za plony, lecz także do spotkania, rozmów i wspólnej radości – tworząc kolejne piękne wspomnienie w kalendarzu lokalnej społeczności.