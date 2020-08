Zielna w Podborzu. Wystąpiła Ewelina Saszenko

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odpustową w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny, który zawsze w Zielną gromadzi rzesze wiernych. Święto to jest szczególne dla mieszkańców Podborza, co wskazuje sama nazwa świątyni. Dyskusje nad tym, jak ma wyglądać herb trwały od dłuższego czasu – przyznaje starosta Podborza Tadeusz Minakowski.

,,W dyskusjach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Podborza. Wszystkie propozycje, a było ich ok. 40 można będzie obejrzeć podczas specjalnej wystawy. Nie są to fachowe szkice znawców heraldyki, a tylko to, co proponowali mieszkańcy, młodzież. Specjaliści wybrali z tego kilka elementów. W końcu uznaliśmy, że na herbie koniecznie ma się znaleźć sosna. Mamy ulicę Sosnową, wokół mamy sosny, piękną przyrodę, mieszkamy pod borem, co wskazuje sama nazwa” – mówi starosta Podborza.

W końcu na herbie znalazły się cztery gałązki sosny, które mają szyszki o złocistym kolorze, połączone krzyżem. ,,W ten sposób chcieliśmy podkreślić religijność. 26 czerwca herb i flaga Podborza zostały zatwierdzone przez prezydenta” – dodaje Tadeusz Minakowski.

Zielna w Podborzu w tym roku ma szczególny charakter. Do dyspozycji mieszkańców jest kawiarenka, miasteczko dla dzieci z trampolinami, gdzie mogą sobie bezpłatnie spędzić czas. W parku szkoły odbył się koncert orkiestry dętej Szkoły Sztuk Pięknych im. St. Moniuszki w Solecznikach, wystąpił lokalny zespół Art of Music, uroczystość uświetniła także Ewelina Saszenko.