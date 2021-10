Ziarno Wiary: XXXI niedziela zwykła

W Ewangelii usłyszymy o najważniejszych przykazaniach, a właściwie chodzi tylko o jedno - o przykazanie miłości. Komentarz do Ewangelii przedstawi ks. Eliasz Anatol Markowski. Powiemy też o tym, jak należy odczytać przesłanie tych najbliższych dni - 1 i 2 listopada dla nas, żyjących na ziemi. Przypomnimy, co ks. Marek Gładki mówił na temat rozwoju duchowego i codziennych praktyk chrześcijańskich. Audycję "Ziarno wiary" polecamy do słuchania na antenie Radia "Znad Wilii" w każdą niedzielę od godz. 8 do 9. Zaprasza Krystyna Juckiewicz.