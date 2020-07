Ziarno Wiary. XV niedziela zwykła

W programie zachęta do pielgrzymowania z Ejszyszek do Ostrej Bramy. Wywiad o modelu rodziny chrześcijańskiej i komentarz do Ewangelii, skieruje do naszych słuchaczy wikariusz z kościoła św. Teresy w Wilnie, ks. Ronald Kuźmicki.