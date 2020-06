Ziarno wiary. XIII niedziela zwykła

W programie: o czym warto pamiętać udając się na Msze Świętą, o tym jak alumni spędzają wakacje, jakie wsparcie można ofiarować osobie powołanej do służby Bogu i ludziom? Słowo Boże skieruje do nas w XIII niedzielę zwykłą ks. Waldemar Ulczukiewicz, proboszcz parafii mickuńskiej. Wszystko to w programie ,,Ziarno wiary”. Polecamy!