Ziarno Wiary – wspomnienia o ks. prał. Janie Kasiukiewiczu

Żal przepełnia nasze serca z powodu przedwczesnego odejścia zasłużonego Kapłana Ziemi Wileńskiej, duszpasterza, kierownika ks. pralata Jana Kasiukiewicza. Dzisiaj o godz. 12 na antenie radia ,,Znad Wilii" rozpocznie transmisja Mszy świętej pogrzebowej. Wcześniej, od godz. 11 do studia naszej rozgłośni przybyli kapłani, przyjaciele, wierni by wspomnieć, jakim był ks. prał. Jan Kasiukiewicz: czego nauczał, co przekazał, jakie dobra pozostawił po sobie...