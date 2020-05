Ziarno Wiary: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Słowo Boże w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego skieruje do nas ks. Waldemar Ulczukiewicz, proboszcz parafii w Mickunach. W programie dowiemy się, kim jest Duch Święty, jak się do Niego modlić, o co prosić. Zapoznamy z dziejami Kalwarii Wileńskiej. Powiemy o Odpuście.