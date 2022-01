Ziarno Wiary: Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

W programie ,,Ziarno wiary" komentarz do Ewangelii wygłosi do nas Ks. Waldemar Ulczukiewicz,proboszcz parafii w Mickunach. Katechezę bibiljną dotyczacącą hermeneutyki Maryjnej skieruje do nas ks. Daniel Dzikiewicz,proboszcz parafii w Wojdatach,rektor kaplicy w Skorbuciach. Rekolekcje w Trenapolu,praktyka i przeżycia weekendu z kursem Alpha,proboszcza i parafian,o tym ks. Andrzej Byliński,proboszcz parafii w Wisagini. Na program zaprasza Krystyna Juckiewicz.