Ziarno Wiary: jak radzimy sobie w dobie pandemii?

O tym, czym żyje Kościół na Litwie, jak radzimy sobie w dobie pandemii oraz co z praktykowaniem wiary w tym czasie - odpowiedzi w programie ,,Ziarno wiary". Komentarz do Ewangelii skieruje do nas proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Porudominie, ks. Mirosław Balcewicz.