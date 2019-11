„Zgromadziliśmy się tu, by oddać cześć obrońcom ojczyzny”. Uroczystości na Rossie

vdu

„W dniu Narodowego Święta Niepodległości zgromadziliśmy się tu, by oddać cześć obrońcom ojczyzny. Pamiętamy dziś szczególnie o tych, którzy na tym cmentarzu zostali pochowani. Już 22 listopada, na tym samym cmentarzu na Rossie, pochowane zostaną szczątki powstańców styczniowych. Będzie to wydarzenie organizowane wspólnie przez władze Litwy i Polski. Pamiętajmy, zryw powstańczy z 1863 r. był jednym z kroków, które doprowadziły do niepodległości naszego kraju – powiedziała ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, podczas uroczystości.

Ambasador przypomniała, że dziś rano przedstawiciele najwyższych władz Litwy skierowali do Polaków życzenia, podkreśliła również znaczenie polsko-litewskiej współpracy w ramach NATO. – Symbolem tej współpracy jest udział w tych uroczystościach polskich żołnierzy z misji NATO na Litwie i uczestników ćwiczeń „Żelazny Wilk”, które w tych dniach się odbywają – podkreśliła ambasador.

Urszula Doroszewska/Fot. Joanna Bożerodska

Pułkownik Piotr Sadyś, attaché obrony RP na Litwie, odczytał okolicznościowy list, jaki do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak.

Pułkownik Piotr Sadyś, attaché obrony RP na Litwie, odczytał okolicznościowy list, jaki do uczestników uroczystości skierował minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak. – Ten radosny dzień jest symbolem naszej tożsamości narodowej. Rozbiory były dla niej wyjątkową próbą, zaborcy stosowali brutalne metody, aby wykorzenić polskość i wyprzeć istnienie naszego państwa z pamięci obywateli. Naród jednak skutecznie stawił im czoła – pisał minister. Mariusz Błaszczak podkreślił również znaczenie Wojska Polskiego, tak dążeniu do niepodległości, jak również w walce o poslkie granice.

Fot. Joanna Bożerodska



W tym roku hymny Polski i Litwy wykonała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Majdanu Sieniawskiego.

Wspólną modlitwę w intencjach Polski i Polaków poprowadził ks. Mirosław Grabowski, proboszcz parafii pw. Św. Rafała Archanioła w Wilnie. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i zapalali znicze przy Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz na pobliskich grobach polskich żołnierzy.

Fot. Joanna Bożerodska





Tuż przed rozpoczęciem uroczystości do Rossy dobiegła Sztafeta Niepodległości, która w tym roku wystartowała ze Lwowa. Co roku bieg, który zapoczątkował ks. Dariusz Stańczyk, łączy harcerzy z Polski i Litwy, którzy wspólnie niosą flagę uszytą przez harcerzy Hufca ZHP Głowno im. Kornela Makuszyńskiego.