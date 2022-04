Zgodnie z warunkiem postawionym przez R. Šimašiusa, członkowie frakcji AWPL-ZChR Rady Wileńskiej zdystansowali się od wypowiedzi Z. Jedzińskiego

„Do tej pory cała Rada Miasta Wilna – była zjednoczona we wspieraniu walki Ukrainy, orientacji zachodniej Litwy i potępieniu rosyjskiej agresji. Wczoraj członek jednej z partii koalicyjnych powiedział kompletne sowieckie bzdury. Chociaż nie ma to nic wspólnego z Wilnem, traktujemy to bardzo poważnie” – pisze na swoim koncie na Facebooku mer Wilna Remigijus Šimašius.

Mer stolicy informuje, że w związku z tymi publicznymi wypowiedziami Z. Jedzińskiego w piątek zbierze się Rada Koalicji, która omówi sytuację. R. Šimašius stwierdził, że spodziewa się wyraźnego i jednoznacznego oddzielenia się AWPL-ZChR od wypowiedzi Z. Jedzińskiego. „Zwołałem dziś naszą Radę Koalicji. Rozmawiałem z prezesem frakcji AWPL i ich oddelegowaną wicemer. W najbliższym czasie spodziewamy się wyraźnego i jednoznacznego oddzielenia się od wypowiedzi członka ich partii” – zaznacza mer.

Wkrótce po wypowiedzeniu warunku przez R. Šimašiusa członkowie AWPL-ZChR oddzielili się od publicznych obrad byłego parlamentarzysty Zbigniewa Jedzińskiego, że Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej i NATO, i nawiązać kontakt z Rosją.

„My, członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin, deklarujemy, że nie akceptujemy, nie zgadzamy się i oddzielamy się od osobistej opinii Zbigniewa Jedzińskiego w komentarzu po artykule. My wszyscy członkowie frakcji wypowiadamy się PRZECIW rosyjskiej agresji na Ukrainę, wspieramy Ukrainę i opowiadamy się za Ukrainą i jej mieszkańcami do odważnej walki z agresorem i obrony ich wartości, demokracji, samorządności i wolności nas wszystkich” – pisze Edita Tamošiūnaitė na swoim koncie na Facebooku.

Wicemer Wilna zwraca uwagę, że członkowie Rady należący do AWPL-ZChR nie tylko jednogłośnie głosowali za projektami Rady, które są dziś ważne w pomocy narodowi ukraińskiemu – uchodźcom wojennym, ale także zgłaszali propozycje rozwiązań projektów.

ELTA przypomina, że ​​we wtorek Jedziński napisał na swoim koncie na Facebooku, że Polska musi opuścić NATO i UE, i zawrzeć sojusz z Rosją.

„Polska musi jak najszybciej opuścić NATO i UE, i zawrzeć sojusz z Rosją. Będzie to najsilniejszy związek krajów słowiańskich, oparty na wartościach chrześcijańskich i rodzinnych, z którego skorzystają obywatele Polski, a nie ktoś po drugiej stronie oceanu” – napisał Jedziński na koncie na Facebooku.

Mimo to, że publiczne obrady Z. Jedzińskiego wywołały prawdziwą burzę w przestrzeni publicznej i Sejmie, AWPL-ZChR nie widzi w tym większego problemu. Po zapytaniu lidera partii Waldemara Tomaszewskiego, jak kierownictwo partii ocenia takie oświadczenie przewodniczącego listy wyborczej Sejmu 2020 r., ELTA otrzymała pisemną odpowiedź od lidera. Na pytanie, czy wystąpienia wspomnianego członka partii są zgodne z wartościami AWPL-ZChR i czy partia nie oddziela się od opinii wyrażonej przez tego parlamentarzysty, partia podkreśliła ideę filozofa Woltera (fr. Voltaire) – każdy ma prawo mieć własne zdanie.