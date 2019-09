„Zgoda” zwycięzcą festiwalu w Indiach!

vdu

W festiwalu wzięły udział zespoły ludowe z Polski, Bułgarii, Czech, Finlandii, Węgier, Indonezji, Izraela, Kirgistanu, Meksyku, Maroko, Rosji, Sri Lanki, Tajwanu, Tajlandii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Nepalu, Malezji, Iranu, Bhutanu, Afganistanu i wielu innych krajów. Festiwal ma przyczynić się do kultywowania tożsamości i różnorodności kulturowej.

„Indie to kraj kontrastów, kolebka wspaniałej cywilizacji, kraina natury i przyrody, wyjątkowa mieszanka różnych religii, zapachów, kolorów. Dla jednych Indie to piękno i niewyczerpane źródło inspiracji, innym kojarzy się z brudem i przeludnieniem. Można je kochać, albo nienawidzić, ale na pewno nie można pozostać wobec nich obojętnym. Indie dla nas to jeszcze jedna wspaniała przygoda. Cieszymy się, że możemy krzewić naszą kulturę w dalekiej Azji” – pisali członkowie zespołu „Zgoda” na Facebooku.