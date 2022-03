„Zemsta” Fredry w ramach akcji „Wileńszczyzna-Ukrainie”

– Nasz teatr ma długie tradycje działalności charytatywnej, nie mogliśmy się nie włączyć w działania również teraz, w obliczu tak wielkiej tragedii. Nie raz mieliśmy okazję być we Lwowie, współpracowaliśmy przez lata z tamtejszym Polskim Teatrem Ludowym i nie możemy nie zaangażować się w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie – mówi kierowniczka teatru Irena Litwinowicz.

Przed i po spektaklu będzie okazja do złożenia ofiar na zakup leków i środków medycznych, które zostaną przekazane do ukraińskich ośrodków zdrowia. Kierowniczka Teatru Polskiego w Wilnie podkreśla, że zależy jej również na tym, by podkreślić wartość pokoju nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale również – znacznie jedności w relacjach sąsiedzkich, w małej społeczności.

– Wybraliśmy ten spektakl ponieważ mówi o takiej małej, sąsiedzkiej wojnie. Mam nadzieję, że oglądając go, nasza widownia poczuje się zachęcona do budowania większej jedności także w naszym, lokalnym środowisku. Teraz mamy okazję wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym i myślę, że to bardzo ważne – mówi Litwinowicz.

Aleksander Fredro, „Zemsta”

26 marca, godz. 19.00

Dom Kultury Polskiej w Wilnie

Reżyseria Inka Dowlasz

Współpraca reżyserska Irena Litwinowicz

Scenografia Rafał Piesliak

Ruch sceniczny Tatiana Siedunowa

Opracowanie muzyczne Mariusz Czarnecki

Obsada

Cześnik Raptusiewicz Jerzy Szymanel

Klara, jego synowica Gabriela Błażewicz

Rejent Milczek Mieczysław Dwilewicz

Wacław, syn Rejenta Roman Niedźwiecki

Podstolina Teresa Samsonow

Bożena Sosnowska

Papkin Mirosław Szejbak

Dyndalski, marszałek Józef Brażyński

Śmigalski, dworzanin Cześnika Andrzej Staniul

Perełka, kuchmistrz Czesław Litwinowicz

Mularz I Andrzej Staniul

Mularz II Józef Brażyński

Aktualne informacje o akcji Wileńszczyzna Ukrainie można znaleźć na stronie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.