Zbiornik LPG ugaszony; lokalizacji pożaru wciąż nie ogłoszono

– Przed godz. 16.00 zbiliśmy płomienie, kończyło się też wypalanie gazu w zbiorniku. Po zgaszeniu otwartego ognia prowadzimy zaplanowaną operację: chłodzimy zbiornik, monitorujemy temperaturę z użyciem dronów, obserwujemy sąsiednie zbiorniki – powiedział Donatas Gurevičius, doradca dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa (PAGD).

– Gdy upewnimy się, że są schłodzone, wejdziemy na zdeformowaną – po wybuchach mechanicznie uszkodzoną – część i uszczelnimy przecieki – dodał.

Jak podkreślił, lokalizacji pożaru na razie nie ma.

– Zachowywany jest bezpieczny dystans; lokalizację ogłosimy po uszczelnieniu – zaznaczył D. Gurevičius.

W czwartek rano, po spadku zagrożenia, strefę niebezpieczeństwa zmniejszono z 1 km do 350 m wokół ogniska pożaru.

– Wciąż – choć mało prawdopodobny – istnieje realny scenariusz, że po zassaniu powietrza do wnętrza może dojść do wyrzutu i wybuchu wypalonego zbiornika – wyjaśnił.

Działania uszczelniające i wycieki gazu

– Nie mogę jeszcze ogłosić lokalizacji. Mamy nadal wyciek gazu – poinformował kierujący akcją ratowniczą Edvinas Bagdonavičius z Wileńskiej Komendy Straży Pożarnej.

– Na około metrze kwadratowym uszkodzonych rur są trzy miejsca wycieku; jedno już uszczelniliśmy, zostały dwa. Po uszczelnieniu, sprawdzeniu analizatorem gazów i ponownych kontrolach możliwe będzie ogłoszenie lokalizacji, a następnie – po całościowej ocenie sytuacji – likwidacji – dodał.

Jak wyjaśnił, uszczelnianie polega na demontażu uszkodzonych elementów metalowych i montażu nowych przepustnic.

Zgodnie z definicją służb, lokalizacja to moment, gdy siły na miejscu wystarczają do opanowania ryzyk i zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia; likwidacja oznacza pełne ugaszenie pożaru.

– O terminach mówić trudno – to prace nietypowe, niespotykane na co dzień – zaznaczył E. Bagdonavičius.

Czynności procesowe i przebieg akcji

Szef PAGD Renatas Požėla zapowiedział, że po likwidacji ognia prowadzone będą końcowe prace logistyczne, a także czynności w ramach postępowania przygotowawczego, które już epizodycznie trwały.

Osoba poszkodowana została przesłuchana; policjanci zabezpieczyli w siedzibie spółki dokumenty i materiały, które trafią do akt postępowania – przekazał.

Požėla podkreślił, że podczas kilku dni akcji pojawiło się wiele wyzwań wymagających niestandardowych, momentami ryzykownych rozwiązań.

– Niektóre z nich określiliśmy jako unikalne. Cała ta historia gaszenia jest wyjątkowa – nie mam wątpliwości, że trafi do podręczników pożarnictwa – ocenił.

W piątek na miejscu chłodzono zbiorniki, działało 40 strażaków-ratowników oraz ok. 20 funkcjonariuszy i pracowników innych służb.