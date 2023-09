Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego dr Danuta Narbut, nadzorująca gospodarkę komunalną, zaprasza mieszkańców rejonu do skorzystania z bezpłatnej możliwości prawidłowego i wygodnego pozbycia się odpadów bytowych – transport przyjedzie do wcześniej zarejestrowanych mieszkańców i odbierze ww. odpady.

„Zachęcamy mieszkańców do prawidłowego gospodarowania odpadami. Pojemniki na odpady w miejscach publicznych to nie składowiska, zatem nie ma tu miejsca na odpady wielkogabarytowe. Nie ma dla nich miejsca na zboczach lasu i w domu. W związku z powyższym zapraszam mieszkańców rejonu wileńskiego do rejestracji i bezpłatnego i wygodnego pozbycia się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych – starych mebli, środków chemii gospodarczej itp. Czystość środowiska rejonu wileńskiego jest troską i obowiązkiem wszystkich mieszkańców rejonu. Twórzmy czystsze i zdrowsze środowisko życia” – namawia wicemer dr Danuta Narbut.

Na zwrot odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych mieszkańcy mają czas do 29 września br. Należy złożyć wniosek do spółki komunalnej należącej do Waszego terytorium: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” (obsługiwane tereny: gminy Awiżenie, Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Mejszagoła, Niemenczyn, m. Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza, Suderwie, Sużany i Zujuny) lub ZSA „Nemėžio komunalininkas” (obsługiwane terytoria: gminy Czarny Bór, Kowalczuki, Ławaryszki, Mariampol, Miedniki, Mickuny, Niemież, Pogiry, Rudomino, Rukojnie i Szaterniki).

W swobodnym formularzu należy podać swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd można odebrać wymienione odpady oraz jaką ilość i jakiego rodzaju odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne mają zostać oddane.

Spółki komunalne sporządzą listy mieszkańców, chcących oddać odpady. Zbiórka odpadów odbywać się będzie według ustalonej marszruty, zaplanowanej na miesiące październik i listopad. Przed wyjazdem do właścicieli odpadów przewoźnicy z mieszkańcami skontaktują się telefonicznie.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych zostanie ogłoszony na początku października.

Podczas objazdu od mieszkańców będą odbierane odpady wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt AGD oraz odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, lakiery, farby, rozpuszczalniki, produkty chemii gospodarczej, akumulatory.

UWAGA: odpady budowlane i rozbiórkowe (odpady z remontów mieszkań i gospodarstw domowych) nie są odbierane sposobem objazdowym. Odpady te odbierane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Dla wygody mieszkańców na terenie rejonu wileńskiego działają trzy tego typu place: w. Grykienie (gmina Suderwie), wieś Podkrzyż (gmina Sużany) i wieś Wieluciany (gmina Szaterniki). Informacje o godzinach pracy tych obiektów, przyjmowanych odpadach itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego lub na stronie https://www.vrsa.lt/pl/gospodarowanie-odpadami/854

Informujemy, że mieszkańcy rejonu wileńskiego mogą również dostarczać odpady do wszystkich innych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych (lit. DGASA), prowadzonych przez ZSA „VAATC”, gdzie jest to wygodniejsze lub bliżej domu.

Zachęcamy także mieszkańców, aby odpowiedzialnie oceniali stan rzeczy i nie spieszyli się z ich wyrzucaniem. Wszystkie miejsca zbiórki odpadów wielkogabarytowych posiadają stacje udostępniania przedmiotów DĖK’ui. Tutaj mieszkańcy pozostawiają rzeczy, które nie są już potrzebne, ale nadają się do użytku, są zadbane i pozbawione wad funkcjonalnych, które wkrótce znajdują nowy dom. Usługa przyjęcia i wydania rzeczy jest bezpłatna.