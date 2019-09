„Zaśpiewaj Słowiku” – nowa piosenka i pierwszy teledysk Kaymo Project!

vdu

„”Zaśpiewaj Słowiku- to pieśń ludowa, którą śpiewano na terenie Wileńszczyzny. Postanowiliśmy ją zaaranżować i wciągnąć do swojego repertuaru . Jest to melancholijna piosenka o miłości i o relacjach między dziewczyną i chłopakiem w tym innym, dawnym świecie, który sobie dziś tylko wyobrażamy” – opowiada założycielka zespołu i autorka aranżacji muzycznych Katarzyna Żemojcin.

Fot. Andrzej Sokulski

„Zaśpiewaj Słowiku” jest wyjątkową piosenką dla Kaymo Project i chyba najbardziej przez nas lubianą. Budzi takie prawdziwe emocje. W końcu pioseneki Elżbieta śpiewa wysokie nuty, co robi duże wrażenie. Potrafi za każdym razem wymyślić coś ciekawego, jest bardzo utalentowana” – podkreśla Katarzyna.

Piosenka ma swoją premierę razem z teledyskiem – pierwszym w dorobku zespołu.

„Jeszcze zimą zaczęliśmy myśleć o teledysku. Bardzo chciałam, żeby znalazły się w nim moje ukochane lasy niemeńczyńskie i jezioro. W ostatnim momencie zmienili się nam tancerze, dzień przed ustaloną datą nagrywania teledysku. Na szczęście jak dobra wróżka przyszła Justyna Suckiel i nas wyręczyła. Byłam pod wrażeniem, jakie zawodowe ma podejście do swojej pracy i wogóle jaką jest charyzmatyczną osobą” – relacjonuje Kasia Żemojcin.

Autorem wideo oraz wersji audio piosenki jest Evaldas Visockas, z którym Kaymo Project współpracuje od początku swojej działalności.

„Bardzo cenię i podziwiam wszystkich, którzy razem tworzą. Są to osoby, które mają duże serca i wkładają je w swoją pracę” – podkreśla założycielka Kaymo Project Katarzyna Żemojcin.