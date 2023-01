Zaproszenie do Klubu Inspiracji na Spotkanie Turbo-Strategia 23

CO ZYSKujesz?

– Gotową do wdrożenia STRATEGIĘ działania na 2023 rok

– Nawyk przekuwania celów na WYNIKI

– Motywację do podejmowania wyzwań i osiągania zuchwałych CELÓW

– MOC do konsekwentnego działania

– nową ENERGIĘ – paliwo do pozytywnej ZMIANY

– Potężną dawkę INSPIRACJI, która na nowo rozbudzi Twój OGIEŃ do

działania

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli start

up’ów, wizjonerów, inwestorów oraz reprezentantów sił sprzedaży.

DLACZEGO WARTO dołączyć do „Klubu Inspiracji” w Wilnie?

Zyskaj Innowacyjną Wiedzę

Zdobądź Przewagę na Rynku!

Znajdź Nowych Partnerów Biznesowych!

Zostań Liderem w Swojej Branży!

Osiągnij Wyniki Szybciej!

Oszczędzaj Czas i Pieniądze!

Twoja przyszłość zaczyna się DZIŚ!

Dlatego zapraszamy właśnie Ciebie do udziału w naszym wyjątkowym

wydarzeniu: dla członków i przyjaciół Izby: wstęp wolny, prosimy jednak

o potwierdzenie udziału w wydarzeniu – ilość miejsc ograniczona

Zarezerwuj swoje miejsce już TERAZ na www.ts23.pl.

Nie zapomnij wpisać do Kalendarza: „Klub Inspiracji” TURBO-STRATEGIA#23

Miejsce spotkania: Talent Garden Vilnius, Vilniaus g. 33, 01402

Czas: 15:45 – 19:00

Język: polski

Dla członków z Polski możliwy będzie udział ONLINE, po zarejestrowaniu

się na wydarzenie wyślemy link.