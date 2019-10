Zapewniono oznakowanie Starego Wileńskiego Cmentarza Żydowskiego na Pióromoncie

vdu

W rejestrze dziedzictwa kulturowego wskazano, że cmentarz działa w tym miejscu od XVI wieku. (prawdopodobnie od końca XV wieku). Pochowany został tu żydowski uczony Elijahu ben Szlomo Zalman (Gaon z Wilna; 1720-1797), jeden z najwybitniejszych interpretatorów Talmudu. W 1948 r. szczątki Gaona i jego bliskich zostały przeniesione na Nowy Cmentarz Żydowski przy ulicy Holenderskiej.

Bez względu na to, że cmentarz posiada status obiektu chronionego przez państwo, nie jest odpowiednio zabezpieczony i zadbany: kilka żydowskich pomników zostało zniszczonych, inne uszkodzone, a dokoła są śmieci — poinformował o tym Europejską Fundację Praw Człowieka społecznik Julius N. Podkreślenia wymaga fakt, że to nie jest pierwsze zawiadomienie o nieodpowiednim utrzymaniu cmentarza. EFHR posiada zdjęcia na których mieszkańcy wyprowadzają i tresują w tym miejscu psy, a pozostawione śmieci są świadczą o tym, że to teren jest miejscem zabaw.

7 października br. EFHR za pośrednictwem platformy tvarkaumiesta.lt zawiadomiło o zaniedbaniach samorząd. Stołeczne władze poinformowały dzisiaj, że podjęto odpowiednie działania: uszkodzone tablice pamiątkowe zostaną wkrótce zastąpione nowymi (zostały już zamówione i są w produkcji). Pierwsza pamiątkowa tablica w miejscu starego cmentarza pochodzi z 2011 roku, kiedy zniesiono bezpłatny parking i zastąpiono go zieloną strefą.

EFHR zachęca wszystkich mieszkańców Wilna do korzystania z platformy tvarkaumiesta.lt, aby zgłosić różne niedogodności napotkane w mieście i przyczynić się do zarządzania i dobrobytu stolicy. Platforma działa również w Olicie, Poniewieżu i Szawlach. Aktywny udział społeczeństwa w zarządzaniu miastem i zgłaszaniu potencjalnych naruszeń promuje społeczeństwo obywatelskie.