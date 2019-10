Zapadł wyrok: Za zakłócenie mszy w Turgielach kary pieniężne

vdu

Vitalijus Cololo, Mindaugas Papinigis i Ainius Storpirštis zostali skazani na kary pieniężne w wysokości tysiąca euro, zaś reżyser Emilis Velyvis – 2 tysięcy euro.

Prokurator Stanisław Barsul proponował ukarać aktorów karą grzywny w wysokości 7 tysięcy euro, reżysera – 10 tysięcy euro.

Dochodzenie wszczęto po tym, gdy 15 sierpnia ub. roku tuż przed rozpoczęciem uroczystości Święta Matki Boskiej Zielnej do kościoła w Turgielach weszło trzech aktorów przebranych w szaty liturgiczne.

W tym czasie w świątyni trwała wspólna modlitwa różańcowa i odbywała się spowiedź. Aktorzy wygłosili po polsku tekst reklamujący nowe show. Następnie zaczęli rozdawać zdumionym i zaskoczonym przedmioty podobne do skrętów marihuany. Reżyser reklamowanego widowiska filmował to, co się działo w kościele i nadawał na żywo w internecie.