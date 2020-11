Zamknięte Urzędy. Sprawy załatwimy przez Internet

Urząd Miasta Wilna



Ogólną informację uzyskamy pod krótkim nr tel. 1664. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Wilna można złożyć elektronicznie https://paslaugos.vilnius.lt/.

Szczegóły znajdziemy na https://vilnius.lt/lt/2020/10/28/sostines-savivaldybe-lokalaus-karantino-metu-sklandziai-dirba-nuotoliniu-budu/.



Samorząd Rejonu Solecznickiego



Od 4 listopada Samorząd Rejonu Solecznickiego obsługuje petentów zdalnie. Na spotkanie ze specjalistą można umówić się wyłącznie w sprawach, których nie da się załatwić przez Internet. Dane kontaktowe secjalistów administracji samorządu znajdziemy na stronie https://bit.ly/38mFSmL. Numery telefonów do specjalistów są też przy wejściu do budynku samorządu.

Ogólnej informacji można zasięgnąć pod nr telefonów: (8 380) 51 233 albo (8 380) 30 169.



Samorząd Rejonu Wileńskiego



Wnioski i pisma można przesyłać pocztą elektroniczną vrsa@vrsa.lt oraz za pomocą elektronicznego systemu doręczeń https://epristatymas.post.lt/ lub na adres ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno.

Ogólnych informacji zasięgnimy pod tel.: (8 5) 275 1990; (8, 5) 275 1961; (8 5) 275 6925.

Usługi zamówimy za pośrednictwem portalu e-administracji https://www.epaslaugos.lt/portal/.

Dane kontaktowe pracowników Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego znajdziemy na stronie internetowej www.vrsa.lt > Struktura i kontakty.