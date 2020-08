Zamiast butli gazowych – alternatywne źródła energii

Wsparcie dla jednego mieszkania wyniesie do 600 euro – na wykonanie instalacji wewnętrznej sieci elektrycznej lub gazowej w budynku wielomieszkaniowym oraz na zakup kuchenki.

Jak informuje samorząd re. wileńskiego, udynek wielomieszkaniowy, w którym mają być wymienione butle gazowe, musi być wciągnięty na listę Państwowej Rady Regulacji Energetyki. W tej sprawie możemy się zwracać doWydziału Gospodarki Lokalnej Samorządu Rejonu Wileńskiego, do specjalisty Krzysztofa Szwajkowskiego, tel. (8 5) 273 0285, kom. +370 683 81392, e-mail: k.s@vrsa.lt.

Do 1 września 2020 roku administratorzy lub wspólnoty domów wielomieszkaniowych muszą zorganizować spotkanie właścicieli domów wielomieszkaniowych i innych lokali i podjąć decyzję o wyborze sposobu zasilania domu – może to być prąd lub gaz, jeśli dom jest już wyposażony w dopływy gazu ziemnego i poinformować SA „Energijos skirstymo operatorius”.

Po podjęciu przez mieszkańców decyzji o dostawie energii do budynku wielomieszkaniowego uprawnione osoby, wspólnoty lub administratorzy muszą dokonać oceny infrastruktury budynku wielomieszkaniowego, przygotować kosztorysy planowanych prac i do 1 października 2020 roku złożyć do ESO wnioski o zwiększenie przepustowości sieci. O dofinansowanie można się ubiegać również do 1 października.