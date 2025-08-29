Zakaz zwiedzania i postępowanie wobec zoo w Kłajpedzie

Zwierzęta trafiły pod tymczasową opiekę specjalistów Centrum Opieki nad Dzikimi Zwierzętami Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu (LSMU). Jak podkreśla AAD, celem działań jest zapewnienie im dobrostanu i ochrona przed nielegalnym przetrzymywaniem.

„Utrzymywanie dzikich zwierząt w niewoli musi spełniać surowe wymogi prawa, gwarantujące ich zdrowie i dobrostan” – wskazano w komunikacie.

To kolejny etap interwencji w kłajpedzkim zoo. Od końca lipca, we współpracy z LSMU, służby odebrały już łącznie 130 zwierząt różnych gatunków. AAD zapowiada dalsze działania – planowane jest przejęcie części gatunków ptaków, lecz ze względów etycznych nastąpi to po zakończeniu okresu lęgowego.

Pod koniec lipca środowiskowy nadzór tymczasowo zakazał zoo przyjmowania zwiedzających. Ponieważ placówka nie zastosowała się do ograniczeń, wszczęto postępowanie administracyjne. 25 sierpnia Ogród Zoologiczny w Kłajpedzie zaskarżył decyzję o zakazie wpuszczania gości.

To nie pierwsze nieprawidłowości wykryte w tym zoo. Już w marcu, z powodu niewłaściwych warunków, okrucieństwa wobec zwierząt oraz publicznej ekspozycji bez stosownych certyfikatów, odebrano dwa młode tygrysy amurskie. W ciągu ostatniej dekady zoo było kontrolowane ponad 70 razy – głównie w związku z przyrostem i padnięciami zwierząt, skargami oraz niewykonywaniem nakazów. Środki administracyjne zastosowano sześciokrotnie. Według danych zoo, na jego terenie przebywa ponad 600 zwierząt różnych gatunków.