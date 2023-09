Zagłosuj na Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą

Zamysł konkursu: Potęgą Litwy jest cały jej naród. Każde państwo demokratyczne jest na tyle silne, na ile jego społeczeństwo obywatelskie jest zdolne, odporne i gotowe do działania. Poprzez projekt „Lietuvos galia” („Potęga Litwy”) jest zwiększana siła obywatelska oraz motywacja aktywnych twórców. Konkurs otwiera nowe możliwości wzajemnego wsparcia, zrozumienia, doceniania wolontariatu, kultywowania różnorodności kulturalnej oraz integracji. Ponadto konkurs zachęca do zaangażowania społecznego, inspiruje innych do wkroczenia na ścieżkę zmian dla wspólnego dobra i przyczynia się do wzmocnienia pozycji obywateli w całym kraju.



W jaki sposób zagłosować: Głosując na inicjatywę Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (lit. Visuomeninė Rasų kapinių draugija) uprzejmie prosimy:1) wejść na stronę https://www.lietuvosgalia.lt/2) u dołu wcisnąć przycisk na granatowym tle „BALSUOTI”3) w pierwszej kolumnie u góry wpisać słowo „draugija” 4) u dołu pod zdjęciem SKOnSR (Visuomeninė Rasų kapinių draugija) z prawej strony wcisnąć „BALSUOTI” 5) wypełnić formularz i wskazać imię, nazwisko, adres e-mailowy, wcisnąć przycisk potwierdzenia z lewej strony oraz u dołu „Balsuoti” 6) po otrzymaniu informacji z podziękowaniem, niezmiernie ważne jest potwierdzenie otrzymanej wiadomości zwrotnej. Wchodzimy na podany adres e-mailowy i wciskamy przycisk na czerwonym tle „Balsuoti” 7) czytamy wiadomość, że oddany głos jest zaliczony

UWAGA! Wiek nie jest ograniczony, osoba może głosować z kilku adresów e-mailowych (jeżeli ma)

W razie wątpliwości oddania głosu sugerujemy ponownie sprawdzić skrzynkę e-mailową. W przypadku problemów z działaniem strony prosimy o skorzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox.

Więcej informacji http://rossa.lt/index.php/uncategorised/446-zachecamy-i-prosimy-zaglosowac-na-skonsr

=

Po zakończeniu głosowania, 15 inicjatyw, które zdobędą najwięcej głosów w każdej kategorii (Litwa – Sprawiedliwa, Silna, Zielona, Innowacyjna) trafi do finału. Wyboru laureatów w każdej kategorii dokona Kapituła Nagrody zaproszona przez Prezydenta RL.

=

Na SKOnSR głosować można do 18 października włącznie.