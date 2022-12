Zachęty stosowane w Wilnie przyciągnęły do szkół już około 200 nowych nauczycieli

Stolica przywitała nowy rok szkolny oferując innowację – zachęty pieniężne w celu przyciągnięcia talentów do szkół. I ta zachęta działa – do końca października do 90 wileńskich placówek edukacyjnych przybyło 190 nowych pedagogów. Większość z nich wybrało Gimnazjum Szoloma Aleichema, szkołę Viršuliškių, progimnazja Emilijos Pliaterytės oraz Naujininkų.