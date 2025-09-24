Zachęty dla nowych wilnian: zwrot części podatku i pakiet miejskich usług

Dlaczego?

– „Wielu ludzi codziennie bywa w Wilnie, tu pracuje, a część z nich faktycznie tu mieszka, lecz nie deklaruje tego. To oznacza, że Wilno traci środki z ich podatków, które mogłyby zasilić infrastrukturę i lepsze usługi” – powiedział podczas posiedzenia kierownik Wydziału Finansów samorządu Julius Lukošius.

Według danych miasta przeciętny mieszkaniec zasila budżet kwotą 1145,5 euro rocznie.

Pieniądze po roku i po dwóch latach

Po roku od deklaracji pobytu w Wilnie osoba otrzyma świadczenie w wysokości 50 proc. zapłaconego w pierwszym roku podatku dochodowego od osób fizycznych (GPM), jednak nie więcej niż 500 euro. Po dwóch latach przysługiwać będzie dodatkowe świadczenie – również 50 proc. GPM z drugiego roku, do 500 euro.

„Pakiet startowy wilnianina”

Nowi, oficjalnie zarejestrowani mieszkańcy dostaną też pakiet obejmujący:

10 jednokrotnych biletów 60-minutowych na wileński transport publiczny,

1 bilet na rejs elektrycznym statkiem po stolicy,

2 zaproszenia do kina „Skalvija”,

zaproszenie do basenu w Lazdynai.

Start programu: piątek, 26 września.

Jak podkreśla samorząd, celem jest zachęcenie faktycznych mieszkańców do rejestracji, co ma poprawić planowanie rozwoju, efektywność usług i racjonalny podział środków budżetowych.

Kto skorzysta?

Świadczenie przysługuje osobom, które zadeklarowały miejsce zamieszkania w Wilnie i które przez co najmniej dwa lata przed tą deklaracją nie były w Wilnie zameldowane – wynika z regulaminu.

Skala zjawiska

Z danych Państwowej Kasy Chorych wynika, że do wileńskich przychodni podstawowej opieki zdrowotnej przypisanych jest 736 tys. osób, ale oficjalnie zadeklarowanych w mieście jest 632 tys. mieszkańców. W stolicy uczy się prawie 50 tys. studentów, z czego ponad 30 tys. nie ma deklaracji pobytu w Wilnie.