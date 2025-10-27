Za przemyt papierosów aresztowano czterech mieszkańców rejonu solecznickiego

Funkcjonariusze znaleźli w samochodzie prowadzonym przez V. B., urodzonego w 1992 roku, trzy skrzynki zawierające po 500 paczek papierosów „Minsk 5 Superslims” z białoruskimi znakami akcyzy, które, jak się podejrzewa, zostały przetransportowane balonami z Białorusi.

Zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania towarów objętych akcyzą postawiono czterem mieszkańcom rejonu solecznickiego, urodzonym w 1985, 1989, 1992 i 1996 roku.

Jeden z nich, według prokuratury, jest również podejrzany o nielegalne posiadanie narkotyków lub substancji psychotropowych, bez zamiaru ich dalszej dystrybucji.

Sędzia Sądu Rejonowego w Wilnie wziął pod uwagę argumenty prokuratora, że podejrzani mogą ukrywać się przed organami ścigania, prokuratorem i sądem, mogą utrudniać postępowanie, a także istnieją podstawy, by sądzić, że mogą popełniać kolejne przestępstwa, ponieważ wszyscy byli wcześniej skazywani.

Śledztwo prowadzi prokurator z prokuratury okręgowej w Wilnie, a śledztwo przeprowadzają funkcjonariusze Litewskiej Straży Granicznej.

Za to przestępstwo Kodeks Karny przewiduje najcięższe możliwe kary – pozbawienie wolności do czterech lat.

Przypomnijmy, że po zamknięciu części punktów granicznych z Białorusią, budowie fizycznej bariery na granicy oraz wzmocnieniu ochrony granicy, balony meteorologiczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów przemytu papierosów.

W zeszłym tygodniu czterokrotnie zakłócono ruch powietrzny z powodu kontrabandy balonami. W odpowiedzi na te sytuacje Litwa zamknęła pozostałe działające punkty graniczne z Białorusią.